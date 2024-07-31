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В Литве отказались заранее минировать границу с Россией

В Минобороны Литвы заявили, что не будут минировать границу с Россией заранее

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Janis Laizans/Reuters

Министерство обороны Литвы не планирует заранее устанавливать минные заграждения на границе с Калининградской областью. Об этом заявил глава ведомства республики Лауринас Касчюнас, слова которого передает ТАСС.

«Главным инструментом контрмобильности являются мины, но это не значит, что они заранее будут установлены где-то в районе границы», — заявил министр.

Касчюнас также добавил, что в случае необходимости мины будут установлены в зоне границы у тех главных путей, по которым возможно движение армейских подразделений недружественных стран.

25 июля в пресс-службе МВД Литвы заявили, что правительство республики разработает план массовой эвакуации населения в случае войны. В рамках плана муниципальные органы должны оказать переселение до четверти населения. Приоритетное внимание будет уделяться людям с ограниченными возможностями, а также беременным женщинам и семьям с маленькими детьми.

До этого стало известно, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали построить линию обороны вдоль границы Европейского союза с Россией и Белоруссией. Сделать это планируется с целью защиты альянса от военных угроз и «других вредных действий» со стороны Москвы.

Ранее в ФСБ заявили, что Польша и страны Балтии развивают инфраструктуру НАТО у границ России.

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