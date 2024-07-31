Глава Минобороны Израиля заявил о готовности страны к любому развитию событий

Израиль не хочет войны, однако готов к любому развитию событий. Об этом глава израильского минобороны Йоав Галант заявил в ходе посещения батареи противоракетной системы «Хец» («Стрела»), сообщает портал Ynet.

30 июля Армия обороны Израиля нанесла удар по району в Бейруте, где, как утверждают в ЦАХАЛ, находился один из командиров вооруженных формирований ливанского шиитского движения «Хезболла».

Позже высокопоставленный источник в движении сообщил РИА Новости, что Израиль предпринял неудачную попытку ликвидации одного из командиров вооруженных формирований «Хезболлы». По его словам, удары израильской армии имели целью ликвидацию командира «Хезболлы» Фуада Шукра. Однако попытка израильских военных окончилась провалом.

Эскалация достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана.

Ранее в Израиле заявили об отсутствии планов полномасштабной войны с Ливаном.