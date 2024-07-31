Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Минобороны Израиля заявил о готовности страны к любому развитию событий

Минобороны Израиля: страна не хочет войны, но готова к любому развитию событий

close
100%
Gili Yaari/ZUMAPRESS/Global Look Press

Израиль не хочет войны, однако готов к любому развитию событий. Об этом глава израильского минобороны Йоав Галант заявил в ходе посещения батареи противоракетной системы «Хец» («Стрела»), сообщает портал Ynet.

30 июля Армия обороны Израиля нанесла удар по району в Бейруте, где, как утверждают в ЦАХАЛ, находился один из командиров вооруженных формирований ливанского шиитского движения «Хезболла».

Позже высокопоставленный источник в движении сообщил РИА Новости, что Израиль предпринял неудачную попытку ликвидации одного из командиров вооруженных формирований «Хезболлы». По его словам, удары израильской армии имели целью ликвидацию командира «Хезболлы» Фуада Шукра. Однако попытка израильских военных окончилась провалом.

Эскалация достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана.

Ранее в Израиле заявили об отсутствии планов полномасштабной войны с Ливаном.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами