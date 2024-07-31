Герой России рассказал, с кем готов пойти в разведку

Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко заявил, что пошел бы в разведку с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Его слова передает РИА Новости.

»[В разведку] с надежным во всех смыслах человеком. Таким, как глава Крыма Сергей Валерьевич Аксенов», — поделился Нимченко.

Он добавил, что в зоне СВО сейчас воюют «наши люди разных национальностей и религий», поэтому важно помнить, что Россия является общим домом.

До этого Нимченко заявил, что страны Запада не должны интересоваться новыми регионами России.

Герой России также говорил, что специальная военная операция закончится на условиях РФ.

Еще одной важной задачей для России является искоренение нацизма. Нимченко указал на сложную ситуацию на фронте, но подчеркнул, что все задачи выполняются.

Ранее глава Крыма Аксенов назвал главное достижение региона за 10 лет.