Российская армия продвинулась в сторону города Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

«У противника не без успехов, фактически началась битва за населенный пункт Константиновка», — написал он.

Кроме того, украинский военный отметил, что для ВСУ сложилась сложная ситуация на Кураховском направлении.

Незадолго до этого Алекс рассказал, что напряженной для ВСУ остается ситуация на Торецком направлении. По его словам, бои идут в пределах Торецка.

Накануне британский аналитик Александр Меркурис заявил, что украинские военнослужащие не смогут долго удерживать город Часов Яр в ДНР. Как сказал эксперт, ситуация в районе Часова Яра достигла «критической точки». При этом он обратил внимание, что командование ВСУ направило на данный участок фронта свои лучшие подразделения.

В тот же день немецкий журналист Кристоф Ваннер заявил, что украинские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях в Донбассе, оказались в критической ситуации.

Ранее положение ВСУ на поле боя сравнили с онкологическим заболеванием.