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Российский военный оценил точность пушки танка Т-80БВ

Наводчик «Космос» заявил, что пушка танка Т-80БВ имеет феноменальную точность

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Российские танки Т-80, которые используют участники специальной военной операции (СВО) на Украине, обладают феноменальной точностью стрельбы. Об этом заявил боец Вооруженных сил РФ с позывным «Космос», передает РИА Новости.

По данным агентства, мужчина служит оператором-наводчиком танка Т-80БВ. Он рассказал, что недавно его отряд выезжал на полигон для проверки работоспособности самой машины и ее пушки.

«Все четко, если надо — белке в глаз попадем», — подчеркнул военнослужащий.

«Космос» уточнил, что тестирование танка провели после его ремонта. В ходе одного из боев в зоне СВО машина наехала на мину, и в результате взрыва у нее оторвался каток. Поэтому технику пришлось эвакуировать с поля боя и отправить на восстановление.

В июне российский офицер с позывным «Белый» дал интервью для газеты «АиФ», в ходе которого оценил эффективность танков Т-80. Он обратил внимание на надежность этих машин и подчеркнул, что они «очень результативно» уничтожают западную технику. В частности, батальону военнослужащего удалось подбить бронированную машину Bradley американского производства.

Ранее министерство обороны РФ получило два эшелона новых танков Т-72Б3М и Т-90М.

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Операция на Украине
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