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Командир «Ахмата»: Украина будет вынуждена пойти на переговоры

Алаудинов заявил, что Киев будет вынужден пойти на переговоры с Россией

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Киев будет вынужден пойти на переговоры с Москвой, так как сил и средств противостоять российским войскам у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, слова которого передает ТАСС.

По его словам, ситуация в мире, события на Востоке, выборы в США, события в самой Украине — все в совокупности сделает свое дело. Даже если бы они и не хотели проводить переговоры, но они будут вынуждены это сделать, потому что дальше уже нет ни ресурсов, ни сил, ни средств, чтобы противостоять РФ, добавил военный.

31 июля советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к мирным переговорам с Москвой на условиях международного права. В то же время, по его словам, необходимо снабжать ВСУ оружием и отменить ограничения на удары по целям на территории РФ.

На Украине действует запрет на переговоры с Россией, пока ее президентом остается Владимир Путин. Однако в июле Владимир Зеленский допустил, что может пойти на переговоры с российским лидером. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что в связи с запретом на какие-либо контакты с Москвой «еще много всего предстоит прояснить и услышать».

Ранее на Украине заявили, что у Зеленского нет плана мирного урегулирования.

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