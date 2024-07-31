Вблизи военного аэродрома в Кривом Роге прозвучал взрыв

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что вблизи аэродрома в Кривом Роге произошел взрыв. Его слова передает РИА Новости.

По информации Лебедева, взрыв произошел ночью 31 июля в 02:32 мск.

До этого подпольщик сообщал об ударе ВС РФ по Николаевской области. Удар пришелся по воинской части, где ВСУ ремонтировали танки.

В ночь на 31 июля ВС РФ нанесли более 30 ударов по Украине. Массированная серия ударов началась в 20:45 мск 30 июля и не прекращалась до 5:30 мск. Два из 34 ударов были неудачными.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.