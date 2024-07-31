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ВС РФ ударили по «Кракену» в Харьковской области

Подпольщик Лебедев заявил об ударе по бойцам из «Кракена» в Харьковской области

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Российские военные нанесли удар в Харьковской области по бойцам подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен», среди них были в том числе иностранцы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, слова которого передает РИА Новости.

«В 04.45 Чугуев Харьковской области. Прилет по личному составу нацистов из запрещенной в России банды экстремистов «Кракен». Пишут, что иностранцы там тоже были», — сообщил он.

До этого Лебедев рассказал, что в ночь на 31 июля ВС РФ ударили по складу в городе Нежин Черниговской области Украины, где рядом был пункт дислокации ВСУ. По его словам, прилет зафиксировали в 0:40 мск, ВСУ потеряли несколько солдат.

Всего ВС РФ за ночь нанесли как минимум 34 удара по контролируемым Киевом территориям. Больше всего ударов зафиксировано в промежуток между 23:00 и 00:00 по мск. По данным подполья, в этот промежуток взрывы произошли в пригороде Белой Церкви, на востоке Киева, в Полтаве, Черкасской области Украины, на складе в Шостке в Сумской области, на территории танково-ремонтной военной части в Воскресенске в Николаевской области Украины и на складах в Павлограде в Днепропетровской области.

Ранее российские военные взяли в плен офицера ВСУ под Авдеевкой.

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