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Стало известно, чем могли убить главу политбюро ХАМАС в Тегеране

Nournews: главу политбюро ХАМАС Ханию убили «управляемым авиационным снарядом»

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Mohammed Salem/Reuters

Главу политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию убили на севере Тегерана с помощью «управляемого авиационного снаряда». Об этом сообщило иранское агентство Nournews.

По данным издания, сейчас проводят расследование обстоятельств трагедии, в частности, ищут точное место запуска снаряда. Журналисты отметили, что атака произошла в 02:00 по местному времени (01:30 мск).

Хания погиб в Тегеране ранним утром 31 июля в результате израильского налета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Хания и один из его телохранителей погибли после того, как их тегеранская резиденция подверглась нападению.

Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года. В апреле 2024 года трое его сыновей погибли при ударе Израиля по сектору Газа.

ХАМАС подтвердил гибель главы политбюро. Там отметили, что причины и масштабы «этого инцидента» расследуются, а результаты расследования объявят позже.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Израиль прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС Хании в Тегеране.

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