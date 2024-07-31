Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко заявил, что страны Запада не должны интересоваться новыми регионами России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, позиция стран Запада не имеет никакого значения, так как новые регионы РФ — это исконно русская земля, где живут русские по духу люди.

«Донбасс, Таврия — наша исконно русская земля, где живут русские по духу люди, и неважно, на каком языке они при этом говорят. И мы просто обязаны их защитить. У нас есть четкая позиция по этому поводу, четко поставленные цели и задачи», — пояснил Нимченко.

До этого Нимченко говорил, что специальная военная операция закончится на условиях России.

Он добавил, что еще одной важной задачей для России является искоренение нацизма.

Нимченко указал на сложную ситуацию на фронте, но подчеркнул, что все задачи выполняются.

Также Нимченко усомнился в эффективности поставок F-16 на Украину.

Ранее депутат рассказал о восстановлении промышленного потенциала Донбасса.