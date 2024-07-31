Военный хирург с позывным «Михалыч» рассказал RT, что Украина ведет войну без каких-либо правил.

По словам врача, он принимал участие в семи различных конфликтах и вышел в запас. Но участие его зятя в СВО вынудило его также отправиться в зону проведения спецоперации.

«Украинцы ведут войну без правил. Она в корне отличается от всех предыдущих конфликтов, в которых мне приходилось участвовать», — поделился «Михалыч».

Он добавил, что многие врачи, находящиеся в зоне СВО, никогда не сталкивались, например, с ранениями от кассетных боеприпасов или диверсиями местных жителей, отравивших воду.

До этого Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщал, что раненый разведчик Вооруженных сил (ВС) России ампутировал себе руку, чтобы выжить, и добрался до медиков. Боец добрался до медиков, которые отвезли его к полевым хирургам. Мужчину спасли, несмотря на многочисленные ранения.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.