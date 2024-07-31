«Хезболла» подтвердила, что ее командир был в здании, куда ударил Израиль

В шиитском движении «Хезболла» подтвердили, что его командир Фуад Шукр был в здании, по которому пришелся удар израильской армии. Об этом пишет РИА Новости.

Однако пока пресс-служба движения не может сообщить о его судьбе.

До этого британский телеканал Sky News Arabia сообщал, что сведения о ликвидации командира движения Фуада Шукра оказались верными. В свою очередь, об удачном финале операции против Шукра заявили два занимающих высокие посты израильских чиновника.

В Израиле Шукра называют военным советником лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и считают его вторым по значимости руководителем движения.

До этого в «Хезболле» заявили о провале попытки Израиля ликвидировать Шукра.

Вечером 30 июля израильские военно-воздушные силы нанесли удар по району в Бейруте, где, как утверждают в ЦАХАЛ, находился один из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболлах». По данным СМИ, было слышно три мощных взрыва в районе Харет Хрейк — ракеты разорвались рядом с больницей Бахман.

Ранее Израилю и Ливану предрекли хаос в случае войны между странами.