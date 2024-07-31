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Военный эксперт рассказал об уничтожении российской артиллерией позиции ВСУ в ЛНР

Марочко: силы РФ уничтожили огневую точку с двумя расчетами ВСУ под Белогоровкой

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Alina Smutko/Reuters

Российские артиллеристы ликвидировали под Белогоровкой в Луганской народной республике (ЛНР) позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которой противник открывал огонь по военным ВС РФ. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в этом месте уничтожили огневую точку противника с пулеметным и гранатометным расчетом. Во время контроля выявили позицию украинских военных, с которой обстреливали российские рубежи с альтернативной гражданской службой (АГС) и крупнокалиберным пулеметом. После доразведки российские военные спровоцировали противника на открытие огня, и по координатам цели нанесли артиллерийский удар.

По словам собеседника агентства, «активности противника» после уничтожения позиции артиллеристами ВС России не наблюдалось.

До этого Марочко рассказал, что российские войска выбили украинских бойцов с позиций под Купянском. По его словам, речь шла о населенном пункте Новоосиново в Харьковской области.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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