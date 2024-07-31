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В Брянской области сбили несколько дронов ВСУ

Богомаз: системы ПВО сбили три украинских беспилотника в Брянской области

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Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — «Газета.Ru») на территорию Брянской области», — сообщил глава субъекта.

Он уточнил, что для атаки украинские военные использовали дроны самолетного типа.

По словам Богомаза, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. В данный момент на местах возможного падения обломков БПЛА работают сотрудники оперативных и экстренных служб, добавил губернатор.

В ночь на 31 июля в воздушном пространстве Брянской области также ликвидировали один беспилотник ВСУ. Как рассказал глава субъекта, мирные граждане не пострадали.

27 июля украинский дрон атаковал село Курковичи в Брянской области. Из-за этого в населенном пункте был полностью разрушен жилой дом и хозяйственные постройки, тем не менее удалось обойтись без пострадавших.

Ранее в Брянской области из-за обстрела со стороны ВСУ оказалось нарушено энергоснабжение.

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