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Над Курской областью сбили управляемую ракету ВСУ

МО РФ: управляемая ракета «Нептун-МД» уничтожена над Курской областью

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turchynov.com

Над Курской областью была сбита управляемая ракета «Нептун-МД». Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи <…> уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД» над Курской областью», — поделились в ведомстве.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в Курском районе произошел пожар на одном из объектов после атаки ВСУ. За 15 минут до этого Смирнов сообщил, что в регионе объявлена ракетная опасность.

Позже Смирнов сообщил, что ракетная опасность была отменена в Курской области.

29 июля в небе над Курской областью за ночь сбили 19 беспилотников.

Также глава Ростовской области Василий Голубев сообщал, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Ростовской областью.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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