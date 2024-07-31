Средства ПВО за ночь сбили 19 украинских беспилотников над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что большую часть (11) летательных аппаратов сбили над Белгородской областью. Четыре дрона уничтожили над Брянской областью и по одному — над Курской, Калужской, Ростовской областями и Республикой Крым.

В ночь на 31 июля в Курском районе произошел пожар на одном из объектов после атаки Вооруженных сил Украины. За 15 минут до этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регионе объявлена ракетная опасность.

До этого врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что два человека пострадали в результате обстрелов населенных пунктов Курской области со стороны Украины. По его информации, украинские военные обстреляли город Суджа, села Гончаровка и Заолешенка. Всего зафиксировали десять прилетов.

Ранее в Белгородской области рассказали о ранении матери и дочери после обстрела ВСУ.