Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко рассказал, что специальная военная операция закончится на условиях России. Об этом сообщает РИА Новости.

«СВО завершится на условиях, которые были выдвинуты ранее нашим президентом. Полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей», — отметил Нимченко.

Он добавил, что еще одной важной задачей для России является искоренение нацизма.

Нимченко указал на сложную ситуацию на фронте, но подчеркнул, что все задачи выполняются.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что после выборов в сентябре в Совете Федерации могут появиться три новых сенатора, представляющих участников специальной операции.

В список кандидатов на получение сенаторских полномочий, составленный Андреем Турчаком, вошли Герой России майор Амыр Аргамаков, действующий сенатор от Государственного собрания (парламента) республики Татьяна Гигель и председатель контрольно-счетной палаты, бывший министр культуры региона Эжер Малчинов.

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