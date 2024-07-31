Губернатор Калужской области сообщил о сбитом украинском беспилотнике

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Куйбышевском районе Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его словам, предварительно пострадавших и разрушений после падения летательного аппарата и его осколков не зафиксировали. На месте происшествия работает оперативная группа, заключил он.

В ночь на 31 июля в Курском районе произошел пожар на одном из объектов после атаки Вооруженных сил Украины. За 15 минут до этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регионе объявлена ракетная опасность.

До этого средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью. Брянская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Накануне российские военные сбили над регионом еще три украинских беспилотника.

Ранее в Белгородской области рассказали о ранении матери и дочери после обстрела ВСУ.