Военный эксперт заявил об отступлении ВСУ из-под Купянска

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что российские войска выбили украинских бойцов с позиций под Купянском.

По его словам, речь идет о населенном пункте Новоосиново в Харьковской области.

«В ходе активных боевых действий в районе населенного пункта Новоосиново нашим передовым отрядам удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций», — пояснил Марочко.

Он уточнил, что российским войскам удалось занять более выгодные позиции на данном направлении. Также ВС РФ смогли продвинуться в районах населенных пунктов Песчаное и Стельмаховка.

До этого координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев сообщал, что ВС РФ за ночь нанесли 34 удара по контролируемым Киевом территориям. Два удара из 34 были неудачными.

Больше всего ударов зафиксировано в промежуток между 23:00 и 00:00 по мск. Массированная серия ударов началась в 20:45 по мск 30 июля и не прекращалась до 5:30 по мск.

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