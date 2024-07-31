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Госдума может пересмотреть запрет на гаджеты в зоне спецоперации

ГД РФ намерена отменить постановление о запрете ношения гаджетов участниками СВО

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Yeongsik Im/Shutterstock/FOTODOM

Государственная дума может признать утратившим силу постановление о принятии закона, по которому участники специальной военной операции (СВО) на Украине подлежат аресту за ношение электронных гаджетов во время службы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение профильного комитета нижней палаты российского парламента.

Как выяснили журналисты, комитет планирует повторно рассмотреть проект закона о привлечении к ответственности за использование смартфонов и иных устройств в зоне боевых действий. При этом в поправках к документу отмечается, что запрет на ношение гаджетов не должен касаться тех приборов, которые помогают солдатам выполнять поставленные задачи.

24 июля нижняя палата российского парламента проголосовала за поправку о признании дисциплинарным проступком ношения бойцами СВО различных гаджетов. В документе уточнялось, что за это нарушение военнослужащим грозит до 10 суток ареста.

В тот же день «Лента.ру» со ссылкой на опрошенных журналистами солдат сообщила, что военные Вооруженных сил РФ выступают против решения депутатов. Командир взвода с позывным «Фенибут» выразил уверенность, что никто из участников боевых действий на Украине не будет соблюдать запрет на ношение электронных устройств.

По его словам, сейчас гаджеты являются неотъемлемой частью экипировки. В первую очередь речь идет о средствах связи.

Ранее депутат ГД РФ Алексей Журавлев заявил, что у участников СВО нельзя отнимать смартфоны.

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