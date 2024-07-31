Подполье рассказало об ударе по складу в Черниговской области

В ночь на 31 июля Вооруженные силы РФ ударили по складу в городе Нежин Черниговской области Украины, где рядом был пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, прилет зафиксировали в 0:40 мск. В итоге ВСУ потеряли несколько солдат, отметил он.

Всего ВС РФ за ночь нанесли как минимум 34 удара по контролируемым Киевом территориям. Больше всего ударов зафиксировано в промежуток между 23:00 и 00:00 по мск. По данным подполья, в этот промежуток взрывы произошли в пригороде Белой Церкви, на востоке Киева, в Полтаве, Черкасской области Украины, на складе в Шостке в Сумской области, на территории танково-ремонтной военной части в Воскресенске в Николаевской области Украины и на складах в Павлограде в Днепропетровской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.