Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Миргороде и о взрывах в городе

Российские войска нанесли несколько мощных ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенным в Миргороде Полтавской области. Об этом ТАСС заявил представитель подполья Сергей Лебедев.

По его словам, произошло пять прилетов по городу. Удар был нанесен и по военному аэродрому, после чего там раздались взрывы. Территория вокруг аэродрома была оцеплена.

Кроме того, атакам подверглись пункт дислокации ВСУ и иностранных наемников, находившийся в санатории имени Гоголя, и топливный склад «Полтаватоплива». В результате удара по складу произошел сильный взрыв.

В ночь на 31 июля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли более 30 ударов по контролируемым Украиной территориям. Удары были нанесены по Киеву, Полтавской, Николаевской, Харьковской, Житомирской и Николаевской областям.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.