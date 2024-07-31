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Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Миргороде и о взрывах в городе

ТАСС: подполье сообщило об ударах ВС РФ по аэродрому и объектам ВСУ в Миргороде

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Ã‚Â�Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские войска нанесли несколько мощных ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенным в Миргороде Полтавской области. Об этом ТАСС заявил представитель подполья Сергей Лебедев.

По его словам, произошло пять прилетов по городу. Удар был нанесен и по военному аэродрому, после чего там раздались взрывы. Территория вокруг аэродрома была оцеплена.

Кроме того, атакам подверглись пункт дислокации ВСУ и иностранных наемников, находившийся в санатории имени Гоголя, и топливный склад «Полтаватоплива». В результате удара по складу произошел сильный взрыв.

В ночь на 31 июля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли более 30 ударов по контролируемым Украиной территориям. Удары были нанесены по Киеву, Полтавской, Николаевской, Харьковской, Житомирской и Николаевской областям.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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