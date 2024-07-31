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ВС РФ за ночь нанесли более 30 ударов по Украине

Координатор подполья Лебедев: ВС РФ за ночь нанесли 34 удара по Украине

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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВС РФ за ночь нанесли 34 удара по контролируемым Киевом территориям. Об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев.

Больше всего ударов зафиксировано в промежуток между 23:00 и 00:00 по мск. По данным подполья, в этот промежуток взрывы произошли в пригороде Белой Церкви, на востоке Киева, в Полтаве, Черкасской области Украины, на складе в Шостке в Сумской области, на территории танково-ремонтной военной части в Воскресенске в Николаевской области Украины и на складах в Павлограде в Днепропетровской области.

Массированная серия ударов началась в 20:45 по мск 30 июля и не прекращалась до 5:30 по мск. Сообщается о пораженных самолетах в Кривом Роге, Миргороде и Киеве. Также, по словам Лебедева, поражены цели в Кременчуге, Чугуеве, Миргороде, Сумах, Светловодске и Киевской области.

Отмечается, что два удара из 34 были неудачными.

В ночь на 31 июля о серии ударов по Киеву, Полтавской, Николаевской, Харьковской, Житомирской и Николаевской области Украины и контролируемой Киевом части Херсонской области писали украинские СМИ.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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Операция на Украине
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