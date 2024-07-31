В Израиле заявили, что «Хезболла» ведет Ливан к эскалации 

Израиль предпочел бы избежать большой войны в регионе. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, пишет ТАСС.

В то же время, по его словам, атаки «Хезболлы» втягивают Ливан и Ближний Восток в широкую эскалацию.

«Армия обороны Израиля полностью готова к любому сценарию», — добавил Хагари.

Хагари напомнил, что вооруженные формирования «Хезболлы» поддержали атаку на Израиль, совершенную радикалами палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, и уже на следующий день присоединились к боевым действиям.

До этого сообщалось, что глава политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаил Хания погиб в Тегеране в результате израильского удара.

В заявлении ХАМАС говорится, что Хания был убит в результате «вероломного налета сионистов» на его резиденцию в Тегеране после того, как он принял участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана.

Ранее в Белом доме поддержали удар Израиля по Ливану.