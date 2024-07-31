Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные взяли в плен офицера ВСУ под Авдеевкой

РИА Новости: российские штурмовики под Авдеевкой взяли в плен офицера ВСУ

close
100%
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боец штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады Южного военного округа с позывным «Маяк» сообщил РИА Новости, что в ходе наступления на населенный пункт Прогресс под Авдеевкой в плен попали два украинских военных, один из которых оказался офицером.

По его словам, российские военнослужащие засекли украинский бронированный Hummer около позиций в посадках, после чего артиллерия точным попаданием перевернула машину.

«Мы их окружили, соответственно, обрисовали ситуацию, на случай если они будут там отстреливаться, а они пытались... Только потом, через некоторое время узнали, что это, оказывается, офицер», — рассказал военный.

Боец пояснил, что офицер отказывался называть свое звание, установить его удалось только после того, как были найдены документы.

По его словам, пленным была оказана необходимая медицинская помощь, после чего их передали командованию.

До этого пленный украинский пехотинец Альберт Григорович рассказал ТАСС, что операторы украинских беспилотников-разведчиков под Артемовском зачастую имеют недостаточную подготовку.

Ранее в Британии заявили, что Запад не сможет спасти ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами