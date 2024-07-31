Боец штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады Южного военного округа с позывным «Маяк» сообщил РИА Новости, что в ходе наступления на населенный пункт Прогресс под Авдеевкой в плен попали два украинских военных, один из которых оказался офицером.

По его словам, российские военнослужащие засекли украинский бронированный Hummer около позиций в посадках, после чего артиллерия точным попаданием перевернула машину.

«Мы их окружили, соответственно, обрисовали ситуацию, на случай если они будут там отстреливаться, а они пытались... Только потом, через некоторое время узнали, что это, оказывается, офицер», — рассказал военный.

Боец пояснил, что офицер отказывался называть свое звание, установить его удалось только после того, как были найдены документы.

По его словам, пленным была оказана необходимая медицинская помощь, после чего их передали командованию.

До этого пленный украинский пехотинец Альберт Григорович рассказал ТАСС, что операторы украинских беспилотников-разведчиков под Артемовском зачастую имеют недостаточную подготовку.

Ранее в Британии заявили, что Запад не сможет спасти ВСУ на фронте.