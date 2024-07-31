В Киеве работает система ПВО

В Киеве прогремели взрывы, слышно работу систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«К городу прорываются несколько БПЛА с разных направлений. В Киеве слышно работу ПВО. Оставайтесь в укрытиях», — сообщил он.

В ночь на 31 июля украинский телеканал ТСН уже сообщал о взрывах в Киеве, а также в городах Борисполь и Бровары в Киевской области.

До этого уже сообщалось о взрыве в Киеве, а также о прилетах в Селидово Донецкой области.

Кроме этого, в ночь на 31 июля взрывы произошли в Павлограде, Миргороде и Нежине. Также звуки взрывов слышали в Полтаве и Воскресенске, а перед этим трижды в Харькове.

Последние из сообщений о взрывах поступили из Житомирской области Украины и Херсона.

Ранее стало известно о взрывах на окраине Харькова и в Херсоне.