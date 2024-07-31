Пентагон отказался платить зарплату осужденному в России за кражу бойцу

Пентагон отказался платить зарплату осужденному в России на четыре года лишения свободы за кражу и избиение бойцу Гордону Блэку. Об этом сообщает Reuters.

Это решение объясняется тем, что Блэк нарушил устав ВС США, направившись в РФ через Китай без разрешения командования. Отмечается, что внебрачная связь Блэка с россиянкой Александрой Ващук также является нарушением устава.

До этого защита осужденного во Владивостоке американца Блэка подала жалобу на приговор.

Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей девушке Александре Ващук. По данным телеканала NBC News, военный приехал в Россию без разрешения начальства. Согласно материалам обвинения, Блэк украл у девушки 10 тыс. руб. При этом защита Блэка отмечает, что у него не было необходимости совершать кражу, поскольку его зарплата составляла $7 тыс. (порядка 600 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что суд во Владивостоке рассмотрит жалобу на приговор американскому военному Блэку.