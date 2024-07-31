Группировка войск «Запад» за прошедшие сутки установила контроль над 33 опорными пунктами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.

«В результате активных действий мотострелковые подразделения улучшили положение по переднему краю и овладели 33 опорными пунктами противника», — сообщает источник.

Как сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, российские войска нанесли поражение вооруженным силам противника в районе населенных пунктов Стельмаховки, Синьковки, Петропавловки, Табаевки, Макеевки и Новаторского.

До этого Telegram-канале Deep State сообщал, что российские военные продвинулись на нескольких направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Например, северо-восточнее Угледара ВС РФ приблизились к трассе, которая ведет на Марьинку.

Незадолго до того российские солдаты группировки войск «Запад» взяли под контроль населенные пункты Розовка в Луганской народной республике и Песчаное Нижнее в Харьковской области.

Ранее в зоне СВО заметили новый российский беспилотник.