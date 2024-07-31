НАТО готовится составить новую стратегию по России

Помощник главы Государственного департамента США Энтони Блинкена Джеймс О'Брайен заявил, что НАТО намерено разработать новую стратегию, посвященную России. Выступление дипломата цитировал телеканал NTD.

«Это объединит всех союзников в дальнейшем взаимодействии с Россией», — заявил он в ходе выступления в верхней палате конгресса США.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Подробности о документе не приводились, однако О'Брайен отметил, что все члены НАТО согласны с тем, что «КНР является решающим сторонником» РФ в специальной военной операции на Украине.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал поддержку России Китаем «угрозой для НАТО». При этом генсек НАТО не дал ответа на вопрос, какие практические меры и санкции Североатлантический альянс может принять против Китая, но подчеркнул, что впервые в истории все страны блока единогласно объявили КНР основным спонсором военных усилий России в украинском конфликте.

Ранее МО РФ предупредило Пентагон о риске неуправляемой эскалации.