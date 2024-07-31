В Курской области начался пожар после атаки ВСУ

В Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур. Выясняю возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги», — написал он.

За 15 минут до этого Смирнов сообщил, что в регионе объявлена ракетная опасность.

Накануне в небе над Курской областью за ночь сбили 19 беспилотников. Падение осколков БПЛА были зафиксированы в Курском, Пристенском, Солнцевском, Золотухинском, Суджанском и Поныровском районах Курской области.

До этого Смирнов заявил, что два человека пострадали в результате обстрелов населенных пунктов Курской области со стороны Украины. По его информации, украинские военные отстреляли город Суджа, села Гончаровка и Заолешенка. Всего зафиксировали десять прилетов.

Ранее после атаки в Курской области загорелась нефтебаза.