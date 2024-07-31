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Ракетную опасность объявили в Курской области

Врио губернатора Смирнов: ракетная опасность объявлена в Курской области

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Shutterstock/Oleg Elkov

Ракетная опасность объявлена в Курской области, местным жителям необходимо укрыться. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — написал он.

Он также посоветовал тем, кто находится на улице, зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Известно, что в этот же день ВСУ обстреляли село Бочковка в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате обстрела была ранена местная жительница, ее госпитализировали с минно-взрывной травмой, осколочным ранением руки и баротравмой.

До этого Смирнов заявил, что три человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины на село Гуево Суджанского района.

Ранее ВСУ предприняли массированную атаку на Курскую область.

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