Депутаты во главе с Володиным внесли законопроект о воинской обязанности для новых граждан

Группа депутатов Государственной думы РФ во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным внесла в законопроект об обязательном исполнении приобретающими российское гражданство обязанности по защите Отечества. Законопроект размещен в электронной базе Госдумы.

В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект разработан в рамках работы комиссии Госдумы по вопросам миграционной политики и направлен на обязательное исполнение принявшими российское гражданство конституционной обязанности по защите Отечества.

Предлагается дополнить действующую норму закона «О гражданстве» положением о том, что неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет может стать основанием для прекращения российского гражданства.

В свою очередь, органы внутренних дел будут обязаны предоставлять в реестр воинского учета сведения в электронной форме о мужчинах призывного возраста перед приведением их к присяге гражданина России.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам подготовить законопроект о постановке на воинский учет иностранцев одновременно с получением паспорта гражданина РФ.

Ранее в Госдуме предложили создать «Кодекс мигрантов».