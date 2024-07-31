На подконтрольной Украине территории произошли еще два взрыва

В Житомирской области Украины и контролируемом ВСУ Херсоне произошли два взрыва. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Перед этим в Житомирской области Украины и на территории подконтрольных ВСУ частей Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

Также в ночь на 31 июля взрывы произошли в Павлограде, Миргороде и Нежине, а перед этим сообщалось о взрывах в Киеве. Также звуки взрывов слышали в Полтаве и Воскресенске, а перед этим — трижды — в Харькове.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.