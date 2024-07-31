В Хельсинки заявили о ликвидации на Украине наемника из Финляндии

На Украине ликвидировали четвертого наемника из Финляндии, воевавшего на стороне ВСУ. Об этом, ссылаясь на Ассоциацию участников боевых действий, сообщает финская телерадиокомпания Yle.

По имеющимся сведениям, гражданин Финляндии погиб в середине июля во время боев к северу от Донецка. В Ассоциации участников боевых действий (Sodan Kokeneet) заявили, что финские власти подтвердили эту информацию.

До этого командира сформированного из финских наемников подразделения Team Wiking Хухтала Топи, воевавшего в Донбассе, заочно осудили в России на 14 лет.

30 июля сообщалось, что российский суд вынес обвинительный приговор американскому наемнику, ветерану морской пехоты США Майкл-Артуру Сент-Джону за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Его признали виновным в совершении преступления по статье «Наемничество».

Ранее экс-офицер СБУ заявил, что наемники после увольнения из ВСУ рассказывают об «аде».