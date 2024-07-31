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Минобороны РФ предупредило Пентагон о риске неуправляемой эскалации

Белоусов предупредил Остина, что США и Украина рискуют неуправляемой эскалацией

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РИА Новости/AP

Министр обороны РФ Андрей Белоусов предупредил своего американского коллегу, главу Пентагона Ллойда Остина II, что действия Украины и США могут спровоцировать неуправляемую эскалацию. Об этом пишет ТАСС.

«С российской стороны было направлено очень серьезное предостережение, касающееся возможных новых провокаций со стороны Киева, которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона», — рассказал о предупреждении Белоусова заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Подчеркивается, что дальнейшая эскалация «чревата последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми».

До этого Белоусов по телефону рассказал Остину о тайной операции Украины против РФ. После разговора между Остином и Белоусовым американцы связались с украинцами и призвали их ничего не затевать. Заявление Рябкова относилось именно к этому разговору двух министров.

С начала российской специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Остин разговаривал по телефону с главой Минобороны РФ всего пять раз, почти всегда по инициативе Пентагона и часто в попытке избежать ситуаций, которые могли бы привести к эскалации конфликта.

Ранее Белоусов и Остин обсудили конфликт на Украине.

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Операция на Украине
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