В России резко снизилась доля стройных мужчин

Доля мужчин без лишних килограммов в РФ за пять лет упала с 34 до 30,9%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Если в 2018 году доля мужчин с ИМТ (индексом массы тела) в пределах нормы — от 18,5 до 25 — составляла 34%, то в 2023 году была уже на три процента ниже. При этом доля женщин со здоровым весом выросла с 38,1 до 39,4%.

И среди мужчин, и среди женщин, за пять лет выросла доля находящихся в состоянии предожирения, то есть обладающих ИМТ в диапазоне от 25 до 30. У мужчин доля лиц с предожирением выросла значительнее — с 46,9 до 52,4%. У женщин рост составил 2,4% — c 34,7 до 37,1%.

При этом в общем населении страны доля лиц старше 19 лет с нормальным весом составляет 35,7%, с дефицитом веса — 1,4%. 43,9% населения имеют лишние килограммы, но еще не находятся в состоянии ожирения. Получили такой диагноз 18,6% граждан страны.

До этого москвич с лишним весом застрял в дверном проеме.

Ранее психолог раскрыл главные причины набора лишнего веса.