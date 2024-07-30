Источники в Ливане сообщили о ликвидации командира «Хезболлы»

В результате удара израильской армии по Ливану был ликвидирован высокопоставленный командир шиитского движения «Хезболла». Об этом со ссылкой на источник в ливанских органах безопасности сообщает британский телеканал Sky News Arabia.

По его данным, сведения о ликвидации командира движения Фуада Шукра оказались верными.

В свою очередь, об удачном финале операции против Шукра заявили два занимающих высокие посты израильских чиновника.

В Израиле Шукра называют военным советником лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и считают его вторым по значимости руководителем движения.

До этого в «Хезболле» заявили о провале попытки Израиля ликвидировать Шукера.

Вечером 30 июля израильские военно-воздушные силы нанесли удар по району в Бейруте, где, как утверждают в ЦАХАЛ, находился один из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболлах». По данным СМИ, было слышно три мощных взрыва в районе Харет Хрейк — ракеты разорвались рядом с больницей Бахман.

Ранее Израилю и Ливану предрекли хаос в случае войны между странами.