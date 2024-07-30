В Мали нанесли удар по занятому боевиками городу Тинхаватин

По городу Тинхаватин в Мали был нанесен авиаудар, населенный пункт занят боевиками-туарегами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Удар был нанесен в ответ на нападение боевиков на бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и военнослужащих малийских вооруженных сил.

Сообщается, что в результате ударов база туарегов была полностью уничтожена. Кроме того, ликвидированы порядка 40 боевиков, которые пытались уехать из города на грузовике.

28 июля севере Мали повстанцы из воинственных племен туарегов нанесли поражение десяткам солдат правительственных войск, а также воевавших на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер».

ГУР Украины сообщило о своей причастности к гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. По словам представителя ведомства, повстанцы-туареги получили от Киева «необходимую информацию и не только информацию» для проведения операции против «вагнеровцев».

Ранее пленных бойцов ЧВК «Вагнер» выкупили у туарегов.