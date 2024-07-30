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В «Хезболле» заявили о провале попытки Израиля ликвидировать командира движения

«Хезболла»: попытка Израиля ликвидировать командира движения окончилась провалом

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Ahmed Al-Kerdi/REUTERS

Израиль предпринял неудачную попытку ликвидации одного из командиров вооруженных сил ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в движении сообщает РИА Новости.

По его словам, удары израильской армии имели целью ликвидацию командира «Хезболлы» Фуада Шукра. Однако попытка израильских военных окончилась провалом.

До этого шиитская милиция «Хезболла» заявила об ответном ударе по израильской территории после воздушного рейда на ее штаб на южной окраине Бейрута.

Вечером 30 июля израильские военно-воздушные силы нанесли удар по району в Бейруте, где, как утверждают в ЦАХАЛ, находился один из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболлах». По данным СМИ, было слышно три мощных взрыва в районе Харет Хрейк — ракеты разорвались рядом с больницей Бахман.

Ранее Израилю и Ливану предрекли хаос в случае войны между странами.

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