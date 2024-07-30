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«Хезболла» ответила на удар Израиля по Бейруту

«Хезболла» запустила беспилотники в сторону Израиля в ответ на удар по Бейруту

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Global Look Press

Шиитская милиция «Хезболла» заявила об ответном ударе по израильской территории после воздушного рейда на ее штаб на южной окраине Бейрута. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Источник в руководстве организации пояснил журналистам издания, что шиитские бойцы запустили несколько звеньев дронов-камикадзе в сторону Верхней и Западной Галилеи.

Вечером 30 июля израильские военно-воздушные силы нанесли удар по району в Бейруте, где, как утверждают в ЦАХАЛ, находился один из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболлах». По данным СМИ, было слышно три мощных взрыва в районе Харет Хрейк — ракеты разорвались рядом с больницей Бахман.

В министерстве иностранных дел РФ сочли, что удары израильских войск по территории Ливана являются нарушением международного права.

Ранее Израилю и Ливану предрекли хаос в случае войны между странами.

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