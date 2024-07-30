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Названо число пострадавших при атаке Израиля на столицу Ливана

Al Jadeed: при ударе Израиля по столице Ливана пострадали 17 человек

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Thaier Al-Sudani/Reuters

Шесть детей и 11 взрослых получили ранения в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по столице Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed, сославшись на находящегося в Бейруте корреспондента.

«Количество пострадавших в результате налета на Харет Храйк (район в южном пригороде ливанской столицы — «Газета.Ru») достигло 17 человек», — говорится в материале.

30 июля пресс-служба израильских войск заявила, что Военно-воздушные силы страны атаковали один из районов Бейрута. Как рассказали представители ЦАХАЛ, в этот момент в городе якобы находился один из командиров вооруженных формирований ливанского движения «Хезболла».

Речь идет о человеке, которого еврейское государство считает ответственным за ракетный обстрел спорных Голанских высот 27 июля. Из-за атаки на этой территории пострадали более 30 жителей, в том числе несовершеннолетние.

Впоследствии ситуацию прокомментировали в министерстве иностранных дел РФ. Новостное агентство РИА Новости сообщило, что в российском внешнеполитическом ведомстве удар Израиля по Ливану считают грубым нарушением международного права.

Ранее некоторые страны приостановили полеты в Бейрут в целях безопасности.

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