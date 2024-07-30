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Израиль ударил по Бейруту

ЦАХАЛ: Израиль нанес удар по ответственному в обстреле детей члену «Хезболлы»

Израильские военно-воздушные силы нанесли удар по району в Бейруте, где, как утверждают в ЦАХАЛ, находился один из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболлах». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля нанесла целенаправленный удар в Бейруте по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийство еще множества израильских мирных граждан», — сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

По данным корреспондента РИА Новости, было слышно три мощных взрыва в районе Харет Хрейк — ракеты разорвались рядом с больницей Бахман.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху гарантировал жесткий ответ Израиля на ракетный удар по детям.

Эскалация достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана.

Ранее в Израиле заявили об отсутствии планов полномасштабной войны с Ливаном.

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