Украинские военнослужащие не смогут долго удерживать город Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис, опубликовав соответствующую видеозапись на своем YouTube-канале.

Как сказал эксперт, ситуация в районе Часова Яра достигла «критической точки». При этом он обратил внимание, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило на данный участок фронта свои лучшие подразделения.

«Но очевидно, что даже они не смогут долго удерживать [город]», — подчеркнул Меркурис.

Аналитик добавил, что поражение украинских войск возле Часова Яра является вопросом ближайшего времени. По его словам, сейчас тревогу вызывает положение ВСУ на многих направлениях боевых действий.

30 июля Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что бойцы Вооруженных сил РФ зашли в тыл украинским солдатам в Часове Яре. Российские военные смогли незаметно обойти позиции ВСУ благодаря тоннелю, который они вырыли сами. В результате им удалось прорвать фронт, уточнили журналисты.

Ранее командование ВСУ перебросило к Часову Яру резервные батальоны мобилизованных граждан.