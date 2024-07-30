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Путин отметил действия 22-го гвардейского истребительного авиаполка в ходе СВО

Путин поздравил 22-й авиаполк с присвоением наименования «гвардейский»

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил 22-й истребительный авиаполк с присвоением почетного звания «гвардейский». Телеграмму опубликовал сайт Кремля Кремля.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг», — уточняется в ней.

Российский лидер отметил, что бойцы полка проявили массовый героизм, стойкость и мужество в зоне спецоперации. Он счел формирование образцовым с точки зрения выполнения воинского долга, храбрости и высокого профессионализма.

Глава государства пожелал командованию и личному составу авиаполка здоровья и успехов, выразив уверенность, что военнослужащие продолжат хранить верность присяге.

До этого президент РФ адресовал поздравление бойцам 440-го отдельного вертолетного полка с присвоением почетного наименования «гвардейский».

В середине июня Путин подписал указы, согласно которым двум мотострелковым полкам и одному разведывательному пункту спецназначения присваиваются почетные наименования.

Ранее военнослужащие отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» получили государственные награды в зоне спецоперации.

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