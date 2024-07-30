Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже на протяжении двух месяцев предпринимают безуспешные попытки контратаки под Волчанском. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в эфире телеканала «ОТР».

«Если мы говорим за Харьковское направление, то сейчас более активные точки на карте — это населенный пункт Глубокое и населенный пункт Волчанск. Там украинские боевики предпринимают попытки все-таки контратаковать наши войска для того, чтобы выбить их с занимаемых позиций», — сказал эксперт.

Марочко добавил, что сейчас российские военнослужащие «предпринимают более активные действия» на участке. Солдаты Вооруженных сил (ВС) России «поддавливают» украинские войска, пояснил военный экперт.

Также Марочко отметил успехи российской армии на Купянском направлении. По его словам, ВС РФ продолжает уничтожать технику и живую силу ВСУ в районе населенных пунктов Синьковка и Петропавловка.

До этого журналист Кристоф Ваннер заявил, что украинские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях в Донбассе, оказались в критической ситуации. Он отметил, что в настоящее время российские войска активно продвигаются вперед.

Ранее военный эксперт сообщил, что ВСУ получили небоеготовную западную бронетехнику.