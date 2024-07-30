Переданные Киеву F-16 оснастят американскими ракетами

Соединенные Штаты оснастят десятки отправляемых на Украину истребителей F-16 американскими ракетами и другим «передовым оружием». Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

»США согласовали вооружение десятков истребителей F-16, отправляемых Украине, американскими ракетами и другим передовым оружием», – отмечает издание.

В статье говорится, что Вашингтон намерен вооружить самолеты ракетами AGM-88 HARM класса «воздух-земля», ракетами класса «воздух-воздух» AMRAAM и AIM-9X, бомбами малого диаметра, а также высокоточными комплексами наведения.

Газета пишет, что Дания и Нидерланды готовятся отправить первую партию произведенных в США F-16 Киеву уже этим летом, затем самолеты передадут Бельгия и Норвегия.

До этого издание The New York Times написало, что истребители F-16 производства США могут оказаться неэффективными на Украине из-за постоянных обстрелов украинских аэродромов и нехватки квалифицированных пилотов.

Ранее на Западе рассказали, что случится с F-16 на Украине.