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Переданные Киеву F-16 оснастят американскими ракетами

WSJ: США вооружат переданные Украине F-16 «передовым оружием»

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Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединенные Штаты оснастят десятки отправляемых на Украину истребителей F-16 американскими ракетами и другим «передовым оружием». Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

»США согласовали вооружение десятков истребителей F-16, отправляемых Украине, американскими ракетами и другим передовым оружием», – отмечает издание.

В статье говорится, что Вашингтон намерен вооружить самолеты ракетами AGM-88 HARM класса «воздух-земля», ракетами класса «воздух-воздух» AMRAAM и AIM-9X, бомбами малого диаметра, а также высокоточными комплексами наведения.

Газета пишет, что Дания и Нидерланды готовятся отправить первую партию произведенных в США F-16 Киеву уже этим летом, затем самолеты передадут Бельгия и Норвегия.

До этого издание The New York Times написало, что истребители F-16 производства США могут оказаться неэффективными на Украине из-за постоянных обстрелов украинских аэродромов и нехватки квалифицированных пилотов.

Ранее на Западе рассказали, что случится с F-16 на Украине.

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