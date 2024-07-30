Глава «Ростеха» доложил Путину о кратном увеличении поставок боеприпасов в войска

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что госкорпорация нарастила поставки боеприпасов в войска в 25 раз в 2023 году. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Кремля.

Отмечается, что в ходе встречи Чемезов доложил Путину о результатах работы корпорации за 2023 год.

«Растут объемы выпуска боеприпасов. В 2023 году предприятия Ростеха поставили их в 25 раз больше, чем годом ранее. Увеличилось производство всей линейки средств поражения», — поделился Чемезов.

В качестве примера он привел ствольную артиллерию, производство снарядов для которой выросло в шесть раз.

До этого в госкорпорации «Ростех» сообщали, что управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь», которые российские бойцы используют в ходе специальной военной операции (СВО), позволяют им уничтожать танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «одним щелчком».

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