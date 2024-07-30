В Северной Осетии сбили два беспилотника. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

По его данным, атаку отразили в Моздокском районе. Он отметил, что разрушений после попытки атаки не зафиксировали.

Меняйло напомнил своим подписчикам о запрете съемки и распространения фото и видеоматериалов с места падения дронов.

До этого беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородский район. В хуторе Церковный беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию сельскохозяйственного предприятия, в результате чего были повреждены два автомобиля, отметил глава региона Вячеслав Гладков.

Накануне губернатор сообщил, что в Шебекинском городском округе два мирных жителя получили ранения. В селе Вознесеновка пострадала женщина, а в Шебекино после прилета снаряда на территорию предприятия мужчина получил закрытую черепно-мозговую и минно-взрывную травмы.

Ранее стало известно, что российские силы ПВО за сутки сбили 45 беспилотников и семь снарядов HIMARS.