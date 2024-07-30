Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ленинское в ДНР

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные освободили населенный пункт Ленинское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское в ДНР и улучшили тактическое положение», — говорится в сообщении.

Накануне части группировки войск «Центр» взяли под контроль село Волчье в ДНР.

До этого директор центра политических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов заявил, что взятие под контроль сел Волчье и Лозоватское в ДНР имеет огромное значение для Вооруженных сил России, поскольку оно означает контроль над Очеретинскими высотами. Эти высоты создают возможность для получения огневого контроля над территорией в несколько сотен квадратных километров.

28 июня российские войска группировки «Центр» взяли под контроль села Евгеновка и Прогресс в ДНР. В ходе боев армия России нанесла поражение трем бригадам ВСУ в районах Новогродовки, Димитрова, Дзержинска, Желанного и Белой Горы в ДНР, а также отразили три контратаки украинских войск.

Россия взяла под контроль еще два населенных пункта в зоне СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами