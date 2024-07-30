Российские военные освободили населенный пункт Ленинское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское в ДНР и улучшили тактическое положение», — говорится в сообщении.

Накануне части группировки войск «Центр» взяли под контроль село Волчье в ДНР.

До этого директор центра политических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов заявил, что взятие под контроль сел Волчье и Лозоватское в ДНР имеет огромное значение для Вооруженных сил России, поскольку оно означает контроль над Очеретинскими высотами. Эти высоты создают возможность для получения огневого контроля над территорией в несколько сотен квадратных километров.

28 июня российские войска группировки «Центр» взяли под контроль села Евгеновка и Прогресс в ДНР. В ходе боев армия России нанесла поражение трем бригадам ВСУ в районах Новогродовки, Димитрова, Дзержинска, Желанного и Белой Горы в ДНР, а также отразили три контратаки украинских войск.

Россия взяла под контроль еще два населенных пункта в зоне СВО.