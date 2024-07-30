Российские военные вошли в Торецк в ДНР

Российская армия вошла в Торецк в Донецкой народной республике и ведет бои в пределах города. Об этом сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Алекс» в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуация на Торецком направлении напряженная, бои перешли непосредственно в пределы самого города, а не агломерации населенных пунктов, расположенных вокруг Торецка.

До этого командир 105-й бригады ВСУ заявил американскому изданию The Washington Post, что у Вооруженных сил РФ есть реальный шанс взять под контроль город Торецк Для его окружения войска РФ используют поселок Нью-Йорк, и теперь, по его словам, переход Торецка под контроль российских бойцов - «вопрос ресурсов и времени».

В конце июня сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев отмечал в беседе с «Лента.ру», что для войск РФ важно не столько взять Торецк, сколько «этими осмысленными оперативными действиями истощать противника». В то же время военкор Александр Сладков указывал на стратегическую важность Торецк, который помогает ВСУ удерживать позиции в Донбассе.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.